Гаврикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврикова Анна Ивановна

Гаврикова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
27.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Григорий Самуилович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close