Гаврикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
27.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно