Краснянская Галина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснянская Галина Трофимовна

Краснянская Галина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисиль Трофим

Мать: Кисиль Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Краснянский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснянский Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Краснянский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснянский Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close