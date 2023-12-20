Краснянская Галина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисиль Трофим
Мать: Кисиль Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Краснянский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснянский Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Краснянский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснянский Алексей