Юшина Агрипина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшина Агрипина Александрова

Юшина Агрипина Александрова

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Юшин Петр Захаров

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1899

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1902

Сын: Юшин Василий Петров

Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close