Юшина Агрипина Александрова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Юшин Петр Захаров
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1899
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров
Рождение ребёнка
11.04.1902
Сын: Юшин Василий Петров
Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров
Рождение ребёнка
20.05.1907
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Юшин Петр Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев ?
Смерть
Неизвестно