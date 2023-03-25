Калмыкова (--) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (--) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности
1881 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1874 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Павлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Павлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1881 ст.

Дочь: Калмыкова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Калмыков Михаил Павлович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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