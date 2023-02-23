Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Каргин- Нечаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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