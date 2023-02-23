Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1893
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1896
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1899
Сын: Каргин- Нечаев Василий Петрович
Отец ребёнка: Каргин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно