Каргин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргин Василий Максимович

Мать: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
07.09.1893

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
21.09.1896

Дочь: Фекла Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Каргин- Нечаев Василий Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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