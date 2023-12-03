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Козмин Исак (Исаак)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Козмин Иван

Мать: не указана

Смерть
1783
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