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Козмин Исак (Исаак)
Козмин Исак (Исаак)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1736
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Козмин Иван
1696 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец:
Козмин Иван
Мать: не указана
Смерть
1783
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