Ярцева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1964

Сын: Ярцев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

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