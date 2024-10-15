Лазарев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Лазарев Алексей Иларионович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности