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Лазарев Василий Алексеевич

Место рождения

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Лазарев Алексей Иларионович

Мать: Евдокия Васильевна

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Городище, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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