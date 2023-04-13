Инфантьева Анастасия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьева Анастасия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1784

Сын: Инфантьев Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Инфантьев Николай Иосифов

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Петровское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Инфантьев Семён Иосифов

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Инфантьев Андриан Иосифов

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Инфантьев Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Инфантьева Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Иосиф Михайлов

Смерть
Неизвестно
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