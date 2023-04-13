Инфантьева Анастасия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1784
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Инфантьев Николай Иосифов
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Инфантьев Андриан Иосифов
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Инфантьева Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Инфантьев Иосиф Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно