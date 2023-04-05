Инфантьев Семён Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инфантьев Семён Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Инфантьев Иосиф Михайлов

Мать: Инфантьева Анастасия Трофимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Инфантьев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Инфантьева Мария Семёнова

Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Инфантьева Евгения Семёнова

Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инфантьева Агриппина Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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