Инфантьев Семён Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1838
Сын: Инфантьев Василий Семёнович
Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Инфантьева Мария Семёнова
Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Инфантьева Евгения Семёнова
Мать ребёнка: Инфантьева Агриппина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно