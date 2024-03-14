(Меленкова) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Меленкова) Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меленков (фролагин) Назар Фёдорович

Мать: не указана

Восприемник
17.09.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елизавета Ивановна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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