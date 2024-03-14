(Меленкова) Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меленков (фролагин) Назар Фёдорович
Восприемник
17.09.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елизавета Ивановна Сорокина
Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно