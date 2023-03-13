Андреева Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Андреева Фекла
Отец ребёнка: Андреевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.08.1891
Сын: Андреевъ Адрианъ
Отец ребёнка: Андреевъ Иванъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреевъ Иванъ