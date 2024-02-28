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Белокур Дорофей Ефимович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.06.1891 ст.

Дата смерти

15.04.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
04.06.1891 ст.

Отец: Белокур Ефим Степанович

Мать: Белокур Анастасия Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
05.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.04.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от крупа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY56?i=35&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.04.1895 ст.
на отведенном кладбище
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