Калуженова (Поветкина) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалуженова (Поветкина) Прасковья Михайловна

Калуженова (Поветкина) Прасковья Михайловна

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1877 ст.

Сын: Калуженов Петр

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.

Сын: Калуженов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.12.1879 ст.

Дочь: Калуженова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Князева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Жаденова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Раздобарова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лаптева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close