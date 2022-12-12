Калуженова (Поветкина) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1877 ст.
Сын: Калуженов Петр
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.
Сын: Калуженов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1879 ст.
Дочь: Калуженова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Князева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Жаденова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Раздобарова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Лаптева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Калуженов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно