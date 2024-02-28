Гурова (Сертакова) Матрена Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Сертакова) Матрена Афиногенова

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Екатерина Фатеева

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кочергин (гуров) Кондратий Фатеев

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Екатерина Меньшая Фатеева

Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев

Место жительства
Неизвестно
Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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