Гурова (Сертакова) Матрена Афиногенова
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Екатерина Фатеева
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кочергин (гуров) Кондратий Фатеев
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Екатерина Меньшая Фатеева
Отец ребёнка: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно