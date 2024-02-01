Смирнов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил Иванович

Смирнов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван Мефодьевич

Мать: Смирнова Гликерия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левачева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Клавдия Агафоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close