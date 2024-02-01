Смирнов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левачева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно