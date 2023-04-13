Щетинина (Кровопускова) Фёкла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Яков Алексеевич
Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно