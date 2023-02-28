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Губейдулла

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Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Усман

Мать: Муслюма Абдикеева

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)

Мать ребёнка: Сахипъямала

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юмагул

Мать ребёнка: Сахипъямала

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сирда

Мать ребёнка: Сахипъямала

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Гульзямал

Мать ребёнка: Сахипъямала

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахипъямала

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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