Губейдулла
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Усман
Мать: Муслюма Абдикеева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Самигул (в 1811 и Смагил в 1816)
Мать ребёнка: Сахипъямала
Рождение ребёнка
1808
Сын: Юмагул
Мать ребёнка: Сахипъямала
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сирда
Мать ребёнка: Сахипъямала
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Гульзямал
Мать ребёнка: Сахипъямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахипъямала
Смерть
Неизвестно