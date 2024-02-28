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Евдокимов Георгий Федорович

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Место рождения

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.04.1895

Дата смерти

07.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1895

Отец: Евдокимов Федор Яковлевич

Мать: Евдокимова Антонина Никандрова

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В деревне Кандала Осинского уезда Пермской губернии у крестьянина Евдокимова Федора Яковлевича и законной жены Антонины Никандровны , православные. родился сын Георгий Федорович 11 апреля 1895 г... Показать все
Рождение ребёнка
?.04.1917

Дочь: Копылова Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.06.1918

Жена: Евдокимова Мария Стефановна

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Георгий грамотный, лично расписался. Мужу 23, Марии 18 лет. Восприемники из д.Коробейники Федор Васильевич Смирнов и д. Толкуши Прокопий Викулович Лукин.
Рождение ребёнка
29.11.1920

Сын: Евдокимов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В д. Кандалы.
Рождение ребёнка
01.06.1924

Дочь: Колокольникова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Деменево, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В д. Кандала.
Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Евдокимов Леонард Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Евдокимов Герман Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1935

Сын: Евдокимов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.03.1937

Дочь: Евдокимова Фаина Георгиевна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1939

Сын: Евдокимов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
07.11.1952
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