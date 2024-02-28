Евдокимов Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения11.04.1895
Дата смерти07.11.1952
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1895
В деревне Кандала Осинского уезда Пермской губернии у крестьянина Евдокимова Федора Яковлевича и законной жены Антонины Никандровны , православные. родился сын Георгий Федорович 11 апреля 1895 г... Показать все
Рождение ребёнка
?.04.1917
Дочь: Копылова Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Бракосочетание
01.06.1918
Георгий грамотный, лично расписался. Мужу 23, Марии 18 лет. Восприемники из д.Коробейники Федор Васильевич Смирнов и д. Толкуши Прокопий Викулович Лукин.
Рождение ребёнка
29.11.1920
Сын: Евдокимов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
В д. Кандалы.
Рождение ребёнка
01.06.1924
Дочь: Колокольникова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
В д. Кандала.
Рождение ребёнка
19.12.1926
Сын: Евдокимов Леонард Георгиевич
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Евдокимов Герман Георгиевич
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
04.12.1935
Сын: Евдокимов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
?.03.1937
Дочь: Евдокимова Фаина Георгиевна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
13.03.1939
Сын: Евдокимов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Стефановна
Смерть
07.11.1952