Евдокимов Герман Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Герман Георгиевич

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Место рождения

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Евдокимов Георгий Федорович

Мать: Евдокимова Мария Стефановна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.11.1950

Сын: Евдокимов Анатолий Германович

Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1955

Сын: Евдокимов Георгий Германович

Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
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