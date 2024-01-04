Евдокимов Герман Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Рождение ребёнка
17.11.1950
Сын: Евдокимов Анатолий Германович
Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1955
Сын: Евдокимов Георгий Германович
Мать ребёнка: Евдокимова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно