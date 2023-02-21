Ильенко (Булацель) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенко (Булацель) Вера Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1850

Отец: Булацель Илья Михайлович

Мать: Булацель Анна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ильенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ильенко Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ильенко Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ильенко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Филатова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильенко Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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