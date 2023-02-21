Ильенко (Булацель) Вера Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1850
Отец: Булацель Илья Михайлович
Мать: Булацель Анна
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ильенко Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ильенко Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ильенко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Филатова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ильенко Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно