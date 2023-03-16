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Клименко Антон Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Клименко Максим Монуйлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Клименко Никалай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Клименко Максим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Клименко Никита Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Клименко Ѳеодоръ Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Клименко Леонтий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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