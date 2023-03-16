Клименко Антон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Клименко Максим Монуйлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Клименко Никалай Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Клименко Максим Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Клименко Никита Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Клименко Ѳеодоръ Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клименко Леонтий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Андреевна
Смерть
Неизвестно