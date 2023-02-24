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Епишин Иван Прокофьев

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Епишин Прокофий

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
11.01.1868

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Епишин Прасковья Пантелеева

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епишин Прасковья Пантелеева

Смерть
Неизвестно
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