Епишин Иван Прокофьев
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Епишин Прокофий
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
11.01.1868
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Епишин Прасковья Пантелеева
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно