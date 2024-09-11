Калачева (Родионова) Агрипина Егоровна / Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти27.01.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1868
Отец: Родионов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1889 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Иванович и Иван Иванович Калачевы, по невесте: села Биберева крестьянин Иван Иванович Алексеев и села Ефимьева крестьянин Тарас Александрович К... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.
Дочь: Калачева Евгения Евдокимовна
Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович
дата крещения - 15.12.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Василий Васильевич и вдова Евдокея Ивано... Показать все
Восприемник
15.04.1893 ст.
Восприемник у Павлова Симеона Васильевича, крестьянская жена
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.
Сын: Калачев Иоанн / Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович
дата крещения - 06.01.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Иванович Калачев и села Ефимьева крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович
дата крещения - 20.08.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Васильевич Грачев и Мария Иоанно... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.
Сын: Калачев Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович
дата крещения - 26.09.1901 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Стефан Иоаннович Калачев Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.
Дочь: Калачева Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович
дата крещения - 10.01.1904 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Никита Иоаннович Калачев и крестьянка вдова Евдо... Показать все
Смерть
27.01.1904 ст.
дата погребения - 29.01.1904 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 37 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все