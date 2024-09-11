Калачева (Родионова) Агрипина Егоровна / Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева (Родионова) Агрипина Егоровна / Георгиевна

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

27.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Родионов Егор

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1889 ст.

Муж: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Василий Иванович и Иван Иванович Калачевы, по невесте: села Биберева крестьянин Иван Иванович Алексеев и села Ефимьева крестьянин Тарас Александрович К... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1890 ст.

Дочь: Калачева Евгения Евдокимовна

Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.12.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Василий Васильевич и вдова Евдокея Ивано... Показать все
Восприемник
15.04.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Павлова Симеона Васильевича, крестьянская жена
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Сын: Калачев Иоанн / Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.01.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Иван Иванович Калачев и села Ефимьева крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.

Сын: Калачев Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.08.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Васильевич Грачев и Мария Иоанно... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.

Сын: Калачев Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.09.1901 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Стефан Иоаннович Калачев Источник: ГАЯО Метрические к... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.

Дочь: Калачева Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Калачев Евдоким Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.01.1904 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Никита Иоаннович Калачев и крестьянка вдова Евдо... Показать все
Смерть
27.01.1904 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 29.01.1904 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 37 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все

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