Бакулин Афонасий Игнатьевич
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1702 ст.
Дата смертиОколо 1740 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1702 ст.
Отец: Бакулин Игнатий -
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Около 1740 ст.