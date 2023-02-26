Пелагия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия Гаврилова

Пелагия Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
01.12.1799

Дочь: Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close