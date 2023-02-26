Пелагия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Сергей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
01.12.1799
Дочь: Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Иванов
Смерть
Неизвестно