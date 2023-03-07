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(Широкова) Татьяна Ильина

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Широков Илья Ефимов

Мать: Широкова Ульяна Иванова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Чувашев, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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