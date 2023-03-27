Назарьевский Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарьевский Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Солертовская Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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