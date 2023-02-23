Порецкая Александра Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Порецкий (однодворец) Сергей Афиногенович
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович
Рождение ребёнка
13.06.1880
Дочь: Акилина Афиногеновна
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Афиногеновна
Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно