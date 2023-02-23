Порецкая Александра Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПорецкая Александра Еремеевна

Порецкая Александра Еремеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Порецкий (однодворец) Сергей Афиногенович

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1880

Дочь: Акилина Афиногеновна

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Афиногеновна

Отец ребёнка: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порецкий (однодворец) Афиноген Романович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close