Меньших Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньших Григорий
Рождение ребёнка
Около ?.01.1871
Дочь: Феоктиста Иванова
Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова
Рождение ребёнка
15.04.1872
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Меньших Федор Иванов
Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова
Рождение ребёнка
12.10.1876
Сын: Меньших Косма Иванов
Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньших Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно