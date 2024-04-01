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Меньших Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньших Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1871

Дочь: Феоктиста Иванова

Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова

Рождение ребёнка
15.04.1872

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова

Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Меньших Федор Иванов

Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова

Рождение ребёнка
12.10.1876

Сын: Меньших Косма Иванов

Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньших Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Меньших Олимпиада Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньших Олимпиада Антонова

Смерть
Неизвестно
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