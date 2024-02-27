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Карпеев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Карпеев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1902 ст.

Жена: Карпеева Евдокия Осиповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Данные о браке есть в метрической книге https://yandex.ru/archive/catalog/ Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка, поселка Линевский за 1902 г. (139 стр.)
Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Карпеева Пелагея Алексадрова

Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
22.06.1905

Дочь: Карпеева Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
02.03.1913 ст.

Дочь: Статешная Раиса (Ираида) Александровна

Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/4d8d1c3f-3454-4449-a0f5-b13cdace23a7/122 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2013, стр. 122
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937
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