Карпеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Карпеев Николай
Бракосочетание
01.11.1902 ст.
Данные о браке есть в метрической книге https://yandex.ru/archive/catalog/ Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка, поселка Линевский за 1902 г. (139 стр.)
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Карпеева Пелагея Алексадрова
Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
22.06.1905
Дочь: Карпеева Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
02.03.1913 ст.
Дочь: Статешная Раиса (Ираида) Александровна
Мать ребёнка: Карпеева Евдокия Осиповна
https://yandex.ru/archive/catalog/4d8d1c3f-3454-4449-a0f5-b13cdace23a7/122 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2013, стр. 122
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937