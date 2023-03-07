(Сырчина) Агафия (Евдокия) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сырчина) Агафия (Евдокия) Тимофеева

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Место рождения

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

28.02.1802 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1802 ст.

Отец: Сырчин Тимофей Григорьев

Мать: Сырчина Евдокия Петрова

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Феодора Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сырчин Мефодий (Нефед) Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Платонида Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сырчин Дементий Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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