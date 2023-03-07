(Сырчина) Агафия (Евдокия) Тимофеева
Место рождения
Дата рождения28.02.1802 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1802 ст.
Отец: Сырчин Тимофей Григорьев
Мать: Сырчина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Феодора Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сырчин Мефодий (Нефед) Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Платонида Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сырчин Дементий Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858