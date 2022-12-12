Шелепина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1807

Муж: Шелепин Антип Михайлович

второй брак
Рождение ребёнка
16.06.1814

Сын: Шелепин Тихон Антипович

Отец ребёнка: Шелепин Антип Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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