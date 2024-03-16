Варвара Григорьевна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.10.1911 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
у племянницы Таисии , дочери сестры Марии Григорьевны Поляковой.
Бракосочетание
Неизвестно
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно