Варвара Григорьевна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Григорьевна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.10.1911 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
у племянницы Таисии , дочери сестры Марии Григорьевны Поляковой.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Макарий Евдокимович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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