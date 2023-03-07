Печерскихъ Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечерскихъ Евдокия Маркова

Печерскихъ Евдокия Маркова

avatar

Место рождения

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Печерскихъ Андрей

Отец ребёнка: Печерскихъ Калина

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Печерскихъ Михаилъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Калина

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Печерскихъ Родионъ

Отец ребёнка: Печерскихъ Калина

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Печерскихъ Василиса

Отец ребёнка: Печерскихъ Калина

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерскихъ Калина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close