Печерскихъ Евдокия Маркова
Место рождения
Дата рождения1713
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Печерскихъ Андрей
Отец ребёнка: Печерскихъ Калина
Рождение ребёнка
1740
Сын: Печерскихъ Михаилъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Калина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Печерскихъ Родионъ
Отец ребёнка: Печерскихъ Калина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Печерскихъ Василиса
Отец ребёнка: Печерскихъ Калина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печерскихъ Калина