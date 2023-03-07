Потѣшина (Баканова) Ѳекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потѣшина (Баканова) Ѳекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.09.1814

Дата смерти

10.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1814

Отец: Бакановъ Семенъ

Мать: Баканова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Потѣшинъ Данила

Рождение ребёнка
01.01.1837

Сын: Потѣшинъ Василій

Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1838

Сын: Потѣшинъ Петръ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1843

Дочь: Потѣшина Пелагѣя

Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Потѣшина Евдокія

Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1849

Сын: Потѣшинъ Александръ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.09.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости
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