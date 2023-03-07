Потѣшина (Баканова) Ѳекла
Место рождения
Дата рождения21.09.1814
Дата смерти10.09.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1814
Отец: Бакановъ Семенъ
Мать: Баканова Домна
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Потѣшинъ Данила
Рождение ребёнка
01.01.1837
Сын: Потѣшинъ Василій
Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила
Рождение ребёнка
09.06.1838
Сын: Потѣшинъ Петръ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила
Рождение ребёнка
07.05.1843
Дочь: Потѣшина Пелагѣя
Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Потѣшина Евдокія
Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила
Рождение ребёнка
16.08.1849
Сын: Потѣшинъ Александръ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Данила
Смерть
10.09.1903
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости