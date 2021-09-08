Майоров Тимур Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Тимур Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2021

Отец: Майоров Артем

Мать: Майорова Кристина

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