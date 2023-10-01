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Розин Еремей Шлемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Эвакуация
Неизвестно
Дедушка и папа родились в Белоруссии, где-то рядом с городом Борисов. Эвакуировались с заводом им.Ятиса из Москвы. Дед был механиком кислородного цеха.
Рождение ребёнка
06.09.1928

Сын: Розин Милаил Еремеевич

Мать ребёнка: Розина (Стамм) Фрума Менделеевна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Эвакуировались с заводом им Ятиса из Москвы в Екатеринбург
Смерть
Неизвестно

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