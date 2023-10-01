Розин Еремей Шлемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Эвакуация
Неизвестно
Дедушка и папа родились в Белоруссии, где-то рядом с городом Борисов. Эвакуировались с заводом им.Ятиса из Москвы. Дед был механиком кислородного цеха.
Рождение ребёнка
06.09.1928
Мать ребёнка: Розина (Стамм) Фрума Менделеевна
Борисов, Борисовский район, Минская область
Эвакуировались с заводом им Ятиса из Москвы в Екатеринбург
Смерть
Неизвестно