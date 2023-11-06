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Бацелев Иван Михайлович
Бацелев Иван Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бацелев Михаил Валентинович
Мать
Бацелева Рузана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бацелев Михаил Валентинович
Мать:
Бацелева Рузана
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