..... Иванович (без фамилии) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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..... Иванович (без фамилии)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немцева Наталья Евстипеевна

Место жительства
Неизвестно
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.

Сын: Без Фамилии Павел

Мать ребёнка: Немцева Наталья Евстипеевна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56оп.13 д.54 л. 87об-88 восприемники Иосиф Иванович и д.Копьево Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно

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