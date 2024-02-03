..... Иванович (без фамилии)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1892 ст.
Сын: Без Фамилии Павел
Мать ребёнка: Немцева Наталья Евстипеевна
ГАКО ф.56оп.13 д.54 л. 87об-88 восприемники Иосиф Иванович и д.Копьево Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно