Суханова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Суханов Ананий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Федосья Ананьевна
Отец ребёнка: Суханов Ананий Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно