Суханова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1835

Муж: Суханов Ананий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Суханов Лука Ананьевич

Отец ребёнка: Суханов Ананий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Федосья Ананьевна

Отец ребёнка: Суханов Ананий Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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