Королёв Стефан Кононов
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Королёв Конон Никифоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.07.1902
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Рождение ребёнка
30.09.1904
Дочь: Устиния Стефанова
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Рождение ребёнка
24.06.1907
Дочь: Ефросинья ст
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Рождение ребёнка
20.07.1910
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Рождение ребёнка
26.05.1916
Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Ефимия Устинова
Смерть
Неизвестно