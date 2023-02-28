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Королёв Стефан Кононов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Королёв Конон Никифоров

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Королёв Николай Стефанов

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1904

Дочь: Устиния Стефанова

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1907

Дочь: Ефросинья ст

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1910

Сын: Королёв Илья Стефанов

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Ефросинья Стефанова

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Рождение ребёнка
26.05.1916

Сын: Королёв Иван Стефанович

Мать ребёнка: Королёва Ефимия Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Ефимия Устинова

Смерть
Неизвестно
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