Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.12.1841
Отец: Андрей Иванов
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
26.10.1859
Муж: Филипп Афанасиев
Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1863
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Филипп Афанасиев
Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно