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Анна Андреева

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Место рождения

Теглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 04.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.12.1841

Отец: Андрей Иванов

Мать: Анна Петрова

Теглицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.10.1859

Муж: Филипп Афанасиев

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.04.1863

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Филипп Афанасиев

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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