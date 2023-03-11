Барышникова (Кривых) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Кривых) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривых Иван Неизвестно

Мать: Кривых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Тамара Неизвестно

Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Петр Неизвестно

Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Владимир Неизвестно

Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Михаил Неизвестно

Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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