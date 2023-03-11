Барышникова (Кривых) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривых Иван Неизвестно
Мать: Кривых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Тамара Неизвестно
Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Петр Неизвестно
Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Владимир Неизвестно
Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Михаил Неизвестно
Отец ребёнка: Барышников Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно