Барышников Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Неизвестно Неизвестно

Барышников Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Тамара Неизвестно

Мать ребёнка: Барышникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Петр Неизвестно

Мать ребёнка: Барышникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Владимир Неизвестно

Мать ребёнка: Барышникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Михаил Неизвестно

Мать ребёнка: Барышникова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышникова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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