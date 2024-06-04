Шагалин (Жогалин) Филипп Феофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти30.11.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Шагалин Феофан Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шагалина Фекла Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Шагалина) Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова
Смерть
30.11.1861
Причина смерти: от поноса