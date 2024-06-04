Шагалин (Жогалин) Филипп Феофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагалин (Жогалин) Филипп Феофанов

Шагалин (Жогалин) Филипп Феофанов

Место рождения

Тетюши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

30.11.1861

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шагалин Феофан Федотов

Мать: не указана

Тетюши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагалина Фекла Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шагалин Степан Филиппов

Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шагалин Иван Филиппов

Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Шагалина) Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Шагалина Фекла Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.11.1861
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поноса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.