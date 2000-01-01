Висленёва (Сундукова) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1905
Дочь: Пляпас Нина Владимировна
Отец ребёнка: Висленёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Висленёв Олег Владимирович
Отец ребёнка: Висленёв Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953