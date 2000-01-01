Висленёва (Сундукова) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Сундукова) Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1905

Дочь: Пляпас Нина Владимировна

Отец ребёнка: Висленёв Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Висленёв Олег Владимирович

Отец ребёнка: Висленёв Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Владимир Анатольевич

Смерть
1953
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