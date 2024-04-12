Федосья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1775
Сын: Федот Егоров
Отец ребёнка: Егор Мокеев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Харитон Егоров
Отец ребёнка: Егор Мокеев
крепостные помещика Фёдора Васильевича Матюнина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрена Егорова
Отец ребёнка: Егор Мокеев
Смерть
После 1823