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Федосья Григорьева

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Федот Егоров

Отец ребёнка: Егор Мокеев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Харитон Егоров

Отец ребёнка: Егор Мокеев

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крепостные помещика Фёдора Васильевича Матюнина
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрена Егорова

Отец ребёнка: Егор Мокеев

Смерть
После 1823
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