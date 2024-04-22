Асанов Андрей Трофимов
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1866 ст.
Отец: Асанов Трофим Павлов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 120
Бракосочетание
14.07.1885 ст.
Жена: Асанова Мария Дмитриева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 120 Поручители: По жениху д. Бражниковой Леонтий Семенов Бражников и Андрей Трофмиов Асанов По невесте д. Поздянки Рядовой Иван и Се... Показать все
Поручитель
14.02.1886 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 209
Восприемник
06.12.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 62 восприемник у Диомид Алексеева Кобелева и Наталье Косминой Кобелевой (Асановой???)
Восприемник
14.06.1898 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 35
Поручитель
27.10.1902 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271
Поручитель
02.09.1906 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 317
Смерть
Неизвестно