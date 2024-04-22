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Асанов Андрей Трофимов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Асанов Трофим Павлов

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 120
Бракосочетание
14.07.1885 ст.

Жена: Асанова Мария Дмитриева

Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 120 Поручители: По жениху д. Бражниковой Леонтий Семенов Бражников и Андрей Трофмиов Асанов По невесте д. Поздянки Рядовой Иван и Се... Показать все
Поручитель
14.02.1886 ст.
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 209
Восприемник
06.12.1896 ст.
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 62 восприемник у Диомид Алексеева Кобелева и Наталье Косминой Кобелевой (Асановой???)
Восприемник
14.06.1898 ст.
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 35
Поручитель
27.10.1902 ст.
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 271
Поручитель
02.09.1906 ст.
Бражники, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 317
Смерть
Неизвестно
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